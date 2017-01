Zufällig gerät Bauernjunge Jack an einige magische Bohnen, die ihn aus seinem eintönigen Alltag bald in eine unglaubliche Fabelwelt und das Abenteuer seines Lebens führen: Niemand Geringeres als die attraktive Prinzessin Isabelle wurde von den rasant wachsenden Pflanzen in das Reich grimmiger Riesen gebracht. Nun ist es an Jack und der königlichen Garde, die blaublütige Vermisste in der Heimat der gigantischen Monster ausfindig zu machen und unversehrt nach Hause zu bringen…