Die Diva, Thailand und wir! Heute | ONE | 20:15 - 21:45 Uhr | Komödie

Mehr Termine Inhalt Susannes (Anneke Kim Sarnau, l.) nervige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) steht plötzlich pflegebedürftig vor der Tür und muss in den Familienurlaub nach Thailand mitgenommen werden. Kurzerhand bucht Susanne einen Platz in einem dortigen Pflegeheim. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, A, D 2016 Regie: Franziska Buch Schauspieler: Anneliese Behrens Hannelore Elsner Susanne Neuendorff Anneke Kim Sarnau Alois Strasser Karl Fischer Frank Neuendorff Marcel Mohab Leni Neuendorff Lina Hüesker Paul Neuendorff Luis August Kurecki