Kampf der Titanen Heute | VOX | 20:15 - 22:10 Uhr | Fantasyaction Infos

Mehr Termine Inhalt Auf dem Olymp braut sich etwas zusammen, denn Göttervater Zeus und sein Bruder, der Unterweltherrscher Hades, sind böse auf die Bürger von Argos, die ein Abbild von Zeus von seinem Sockel reißen. Zeus und Hades verlangen von den Menschen ein Menschenopfer - die attraktive Andromeda. Widersetzen sich die Städter, wird ein gewaltiger Oktopus sie vernichten. Die Bewohner von Argos setzen all ihre Hoffnungen auf Perseus. Der Sohn des Zeus will mit seinen Kriegern das Monster besiegen. Original-Titel: Clash of the Titans Laufzeit: 115 Minuten Genre: Fantasyaction, USA 2010 Regie: Louis Leterrier FSK: 12 Schauspieler: Perseus Sam Worthington Io Gemma Arterton Draco Mads Mikkelsen Hades Ralph Fiennes Solon Liam Cunningham Zeus Liam Neeson Weitere Empfehlungen