Bei "It Takes 2" treten an: Mimi Fiedler (41), Schauspielerin Isabel Edvardsson (34), Profitänzerin ('Let's Dance') und 'Glücksrad'-Buchstabenfee Dave Davis (43), Comedian Annett Möller (38), RTL News Anchor und Moderatorin Matthias Steiner (34), Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben Rebecca Siemoneit-Barum (39), Schauspielerin und Moderatorin Hana Nitsche (31), Model Kolja Kleeberg (52), Sterne - und Fernsehkoch André Dietz (41), Schauspieler ('Alles was zählt') Unterstützt werden die Prominenten von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten: Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel (42), die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer (34) und Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim (34). In der ersten Folge von "It Takes 2" wählen die drei Profisänger jeweils drei Stimmtalente in ihre Team. Während die Gesangs-Amateure auf der Bühne ihren Auftritt haben, können die unwissenden Profisänger die Prominenten nicht sehen, sondern ausschließlich hören. Welche bekannte Persönlichkeit steckt hinter welcher Stimme? Die Mentoren entscheiden nach jedem Auftritt nur anhand der Stimme, wen sie in ihr Team wählen. In den anschließenden vier Shows treten die Prominenten sowohl in Duetten mit ihren Profilehrern als auch mit Soloauftritten jeweils vor Studiopublikum und der 'It Takes 2'-Jury auf: ESC-Gewinnerin Conchita (28), der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler (25) und der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly (35) bewerten die Performances und vergeben Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Die oberen Plätze sind jeweils sicher in der nächsten Show dabei, die unteren drei befinden sich in der 'Gefahrenzone'. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per geheimem Voting. Im großen Finale entscheidet sich schließlich, wer die gesangliche Neuentdeckung Deutschlands ist und den Promi-Gesangswettbewerb mit Ruhm, Ehre und einem Pokal im Gepäck als Sieger verlässt.