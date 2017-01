Promi Shopping Queen Heute | VOX | 20:15 - 23:20 Uhr | Stylingshow Infos

Mehr Termine Inhalt Vier Prominente stellen sich der Aufgabe, mit einem limitierten sowohl finanziellen als auch zeitlichen Budget das bestmögliche Outfit einzukaufen, das zum vorgegebenen Motto der Show passt. Fertig gestylt laufen sie vor den anderen Kandidaten auf dem Catwalk und präsentieren ihre Wahl. Dafür werden sie von den anderen dreien genauso bewertet wie von einem Experten, so dass am Ende die Promi Shopping Queen (oder King) feststeht. Untertitel: Das Motto in Berlin und Österreich: Schnapp' dir ein Teil deines Mitstreiters und kombiniere es zu DEINEM perfekten Outfit! Laufzeit: 185 Minuten Genre: Stylingshow, D 2016 Gäste: Gäste: Silvia Schneider, Maja von Hohenzollern, Thomas Held