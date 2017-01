Seitdem Märklin 1891 die erste selbstfahrende Modelleisenbahn der Welt auf den Markt gebracht hat, ist sie wegweisend für andere Hersteller. Märklin-Fans schätzen die robuste Bauweise und begeistern sich für eine kaum zu überbietende Detailtreue der Modelle. Noch immer produziert die Firma, überwiegend in Handarbeit, hochwertige Lokomotiven an ihrem Stammsitz in Göppingen. Dort arbeiten heute 450 Mitarbeiter. 650 sind es im ungarischen Györ. Das Unternehmen muss sich nach überstandenen Krisen neu orientieren. In Zukunft setzen sie neben den kostspieligen Modell-Lokomotiven wieder verstärkt auf Spielzeug für Kinder. Schon im Kleinkind-Alter sollen die sich für Modelleisenbahnen begeistern. Nur von begeisterten Erwachsenen und Sammlern kann das Unternehmen nicht überleben. Ursprünglich stellte die 1859 vom Göppinger Wilhelm Märklin gegründete Firma Blechspielzeug, wie beispielsweise Puppenherde, her. Auch Haushaltswaren gehörten zum Programm. Sehr beliebt waren Dampfmaschinen. Mit Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Modellbahnen in Schwung. Anfangs zum Aufziehen, später elektrisch, oder sogar von echtem Dampf angetrieben. Schon damals zeichneten sich die Märklin-Artikel durch ihre solide Verarbeitung aus. 2013 übernimmt der Bobby-Car-Produzent Simba Dickie den Modelleisenbahnbauer. Inzwischen erzielen historische Märklin-Züge auf Auktionen Preise, die sogar fünfstellig sein können. Die Fans gibt es also immer noch. Auch der Eisenbahnromantiker Hagen vor Ortloff hat eine Märklin Eisenbahn zuhause und teilt die Begeisterung der Fans. Auf einer Fahrt mit einer echten Dampfeisenbahn erzählt er davon.