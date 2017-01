Als Brakelmann und Adsche an diesem Wintermorgen den Dorfkrug aufsuchen, verabschiedet Bürgermeister Schönbiehl einen Fremden, der ein teures Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen sein Eigen nennt. Das erhöht den Pulsschlag der beiden Bauern augenblicklich. Ein "Stadtschinken" in Büttenwarder, das riecht nach Geld. Doch Schönbiehl verweigert zunächst jede Auskunft. Und so wuchern die Spekulationen: Was kann der Mann in dem beschaulichen Dorf wollen? Schönbiehl gibt dem Drängen der Ureinwohner schließlich nach und deutet an, dass Markus Schnuck mit seiner Familie nach Büttenwarder ziehen will. Da stellt sich Brakelmann und Adsche naturgemäß sofort die Kardinalfrage: Was kann man dem Mann verkaufen? Nachdem erste Vorschläge zu dem Thema keine Gewissheiten schenken, beschließen Brakelmann und Adsche den "Stadtschinken" einfach mal selbst zu fragen, und zwar in aller Ruhe. Am nächsten Tag wird Markus Schnuck zur Vertragsunterzeichnung in Büttenwarder erwartet. Als er auf dem Weg dorthin ist, führt ihn eine irgendwie improvisiert wirkende Umleitung auf Brakelmanns Hof. Nun können sich die Bauern und der "Stadtschinken" in aller Ruhe beschnuppern.