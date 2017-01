Kim und Constanze wollen Nelly eins auswischen - die Tier-Retterin geht den Girlies schon lange auf die Nerven. Und was eignet sich besser als das Internet, um jemanden fertig zu machen? Im Forum "Tierhilfe.de" posten sie gefälschte Fotos eines misshandelten Miniponys - und Nelly beißt an! Mit Jessie macht sie sich auf die Suche nach dem armen Falabella-Pferdchen, das angeblich in einem lichtlosen Stall irgendwo in der Gegend gefangen gehalten und geschlagen wird. Kim und Constanze verfolgen die Suche per Kamera und freuen sich über ihren gelungenen Streich, bis sie bemerken, dass sie Nelly und Jessie wirklich in Gefahr bringen.