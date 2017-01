Kermit ist zu nichts mehr zu gebrauchen, denn er denkt Tag und Nacht an seine Denise. Wird sie ihm eine Nachricht zukommen lassen? Unterdessen fühlt sich Miss Piggy ausgebootet. In ihrer Vorstellung gibt es jetzt jede Menge neue Showeinlagen, bei denen sie nicht gebraucht wird. Um dennoch das Beste aus dieser Unverschämtheit zu machen, melden sie und Janice sich für einen Luftakrobatikkurs an. Gonzo, Rizzo und Pepe gehen Pizza auf den Leim...