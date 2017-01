Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ein ganzer Zug der New Yorker U-Bahn wird von vier Erpressern gekapert. Sie verlangen eine Millionen Dollar, sonst müssen die Passagiere sterben. Als sie mit dem Lösegeld fliehen, lassen sie den führerlosen Zug durch den Untergrund rasen. Lieutenant Garber muss ihn irgendwie stoppen. Original-Titel: The Taking of Pelham One-Two-Three Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionthriller, USA 1974 Regie: Joseph Sargent FSK: 12 Schauspieler: Leutnant Garber Walter Matthau Blue Robert Shaw Green Martin Balsam Grey Hector Elizondo Brown Earl Hindman Denny Doyle James Broderick