Am Rande des Weges liegt regungslos ein Mann. Auf dessen Rücken klaffen zwei tiefe Stichwunden. Doch niemand scheint sich zunächst an ihm zu stören. Niemand kennt seine Identität. Die Ermittler finden lediglich einen kleinen Zettel, auf dem eine Uhrzeit und der Name eines Cafés vermerkt sind. So beschließt Schumann, in die Rolle des Opfers zu schlüpfen und sich an Stelle des obdachlosen Mannes zu dem vermerkten Treffpunkt zu begeben. Tatsächlich wird der Hauptkommissar von einem Mann angesprochen, der ihn unter einem Vorwand in ein Auto lockt. Mehrere Polizeibeamte nehmen die Verfolgung auf, doch sie verlieren den Wagen rasch aus den Augen. Schumann ist nun auf sich allein gestellt. Der Hauptkommissar wird in einer dunklen Halle gefesselt und gequält. Offenbar will sich eine junge Frau an dem Obdachlosen, für den sie Schumann hält, rächen. Yasmina Drobca wurde von Martin Gawalda Jahre zuvor entführt und ebenso brutal misshandelt. Der ehemalige Bundeswehroffizier hatte auf diesem Wege eine hohe Geldsumme von Yasminas damaligen Verlobten, dem Major Kajo von Herstetten, erpresst. Dieser ist mittlerweile mit seiner Jugendbekanntschaft Sophia verheiratet und möchte keinesfalls mehr an jenes dunkle Kapitel seines Lebens erinnert werden. Gawalda hatte das erpresste Geld allerdings nie entgegengenommen. Er stürzte zuvor unglücklich, verlor sein Gedächtnis und lebte fortan mit einem Obdachlosen, genannt Doc, auf der Straße. Schumanns Kollegen staunen nicht schlecht, als der Hauptkommissar am Morgen nach seiner Entführung in desolatem Zustand und begleitet von Doc im Präsidium auftaucht. Der ehemalige Arzt hatte Schumann befreit und sich seiner angenommen. Obwohl ihm der Fall langsam entgleitet, denkt der Kriminalist nicht daran, von den Ermittlungen zurückzutreten. Selbst als Schumann zwangsbeurlaubt wird, ermittelt er auf eigene Faust weiter. Der Hauptkommissar scheint sich immer mehr in ein unübersichtliches Netz aus Lügen und Intrigen zu verstricken. Da erwacht Gawalda unvermittelt aus dem Koma. 75 Folgen "Der Kriminalist" werden samstags um 21:45 Uhr wiederholt.