Horst Lichter präsentiert ein ungewöhnliches Koch-Duell. Zwei Spitzenköche dirigieren als "Koch im Ohr" Koch-Laien. In jeder Folge treten zwei Spitzenköche mit ihren Koch-Laien gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderen: Alexander Kumptner, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Andreas C. Studer und Meta Hiltebrand. Sieben neue Folgen "Koch im Ohr" werden samstags ausgestrahlt.