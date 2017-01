Eva fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie, ihre Tochter Lissi und ihre Mutter Meret vom neuen Besitzer ihrer Wohnung, Sten Stenmark, vor die Tür gesetzt werden sollen. Doch Eva will sich wehren. Was sie nicht weiß: Mit den Stenmarks verbindet Meret eine bewegte Vergangenheit. Unterdessen zieht gegenüber der sympathische Architekt Alban ein. Doch unwissentlich wird er zu einer Gefahr für Merets und Evas Existenz. Sten Stenmark will nicht nur, dass Eva und Meret die Wohnung frei machen, auch Merets angrenzendes Tanzstudio soll geräumt werden. Somit müsste Meret ihre geliebte Tanzschule aufgeben. Albans Ex-Frau und Kollegin Ira, die nun mit Sten zusammen ist, hat bereits die Umgestaltung der zukünftigen gemeinsamen Wohnung in Angriff genommen. Unter Vortäuschung falscher Voraussetzungen gewinnt sie Albans Hilfe für ihre Pläne. Für Eva ein absoluter Vertrauensbruch! Die verfahrene Situation könnte recht einfach gelöst werden, wenn Meret ein altes Geheimnis lüften würde. Doch sie schweigt, um ihre Tochter zu schützen.