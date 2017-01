Bier-Rebell kämpft gegen das Reinheitsgebot. Unfassbar: Anwohner sollen für die Stadtmauersanierung zahlen. An der Ahr wollen Bürger den Hochwasserschutz selbst in die Hand nehmen. Ein Jungbrauer will auch in Deutschland sein eigenes Rhabarber-Bier brauen. Weil ihr Haus von der baufälligen Stadtmauer bedroht wird, sollen Anlieger für die Sanierung blechen. Warum ein kleiner Ort unter Wasser steht und was das mit dem Naturschutz zu tun hat. Bier mir Rhabarberpüree? Keine Chance - nicht mit dem 500 Jahre alten deutschen Reinheitsgebot. Aber ein gewiefter Craft-Beer-Brauer findet doch noch einen Weg, seinen großen Traum zu verwirklichen. Hausbesitzer sind geschockt, eine Stadt will die Hälfte der Sanierungskosten für die denkmalgeschützte Stadtmauer auf sie umlegen. Die Summe könnte für den Einzelnen dabei im sechsstelligen Bereich liegen. Das wäre für manche der finanzielle Ruin. Ein Ort steht fast komplett unter Wasser, weil ein Fluss über die Ufer getreten ist. Das war absehbar - meinen Anwohner und geben einer EU-Richtlinie die Schuld. Anwohnerschutz oder Naturschutz? Wer siegt im Ringen zwischen Bürgern und Behörden?