Die berühmteste Langstrecken-Wüstenrallye der Welt, die Rallye Dakar, eröffnet traditionell das Motorsport-Jahr. Im Januar 2017 führt die Route der 39. Rallye Dakar die Teilnehmer durch insgesamt drei Länder in Südamerika: Argentien, Bolivian und erstmalig auch Paraguay, wo in der Hauptstadt Asuncion am 2. Januar der Startschuss der Rallye fällt. Insgesamt müssen die Teilnehmer rund 9.000 Kilometer und dabei 12 Etappen zurücklegen von Paraguay weiter in Richtung Westanden in Argentinien, anschließend durch das Hochgebirge nach Bolivien und dort entlang des Titicacasees. In Buenos Aires endet die Rallye schließlich am 14. Januar. Im Vorjahr gewann zum 12. Mal in Folge der Franzose Stéphane Peterhansel. Eurosport begleitet den Tross und fasst jeden Abend die Highlights zusammen. - 12. Etappe