Das wundersame Leben von Timothy Green Heute | Super RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Tragikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Bezaubernde Story eines erfüllten Kinderwunsches: Cindy (Jonie Jerome) und Jim hätten so gerne Nachwuchs. Da steht plötzlich der 10-jährige Tim (CJ Adams) vor ihnen... Von Peter Edges („Dan - Mitten im Leben!"). Free-TV-Premiere. Original-Titel: The Odd Life of Timothy Green Laufzeit: 120 Minuten Genre: Tragikomödie, USA 2012 Regie: Peter Hedges FSK: 6 Schauspieler: Cindy Green Jennifer Garner Jim Green Joel Edgerton Timothy Green CJ Adams Brenda Best Rosemarie DeWitt Joni Jerome Odeya Rush James Green Senior David Morse