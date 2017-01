Einmal eingeschirrt, gibt es für sie kein Halten mehr: Schlittenhunde. "pur+"-Moderator Eric Mayer reist nach Norwegen und erhält sein eigenes Schlittenhundeteam: sechs Alaskan Huskys. Eric macht eine Ausbildung zum Musher, also zum Schlittenhundeführer. Werden die Hunde sich von ihm führen lassen? Schafft er es, den Schlitten nur mit der Verlagerung seines Gewichtes und mit Befehlen an die Hunde zu lenken? Was passiert, wenn er fällt? Sie schlafen draußen, werden nur einmal am Tag gefüttert und trinken Schnee: 300 Alaskan Huskys leben im "Tromsö Villmarkssenter" am Rande des Polarkreises. Schon als Welpen suchen sie sich ihre Position vor dem Schlitten aus."Desire to go" heißt ihre unbändige Lauflust.