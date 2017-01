Klein, aber oho! Auch wenn es mit dem Fliegen bei Kokosnuss noch nicht so recht klappen mag, an Mut und Entdeckerfreude steht der Mini-Feuerdrache seinen Artgenossen um nichts nach. Unerschrocken stürzt er sich gemeinsam mit seinen Kameraden, dem kleinen Fressdrachen Oskar und Babystachelschwein Matilda, in turbulente Abenteuer, durchstreift voller Neugier die Heimatinsel und schließt jede Menge Freundschaften. Die liebevoll gestaltete Animationsserie basiert auf den Büchern von Ingo Siegner.