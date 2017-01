Der große Gatsby Heute | Pro7 | 20:15 - 22:55 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Nick Carraway ist ein Börsenmakler, der in den 1920er-Jahren auf der Suche nach dem amerikanischen Traum nach New York gekommen ist. Er ist fasziniert von den dekadenten Festen seines Nachbarn, des Millionärs Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Als er Gatsby auf einer dieser Partys persönlich kennenlernt, bittet dieser ihn, wieder mit Nicks Cousine, der verheirateten Daisy Buchanan (Carey Mulligan), zusammenzubringen. Original-Titel: The Great Gatsby Laufzeit: 160 Minuten Genre: Drama, AUS, USA 2013 Regie: Baz Luhrmann FSK: 12 Schauspieler: Jay Gatsby Leonardo DiCaprio Daisy Buchanan Carey Mulligan Nick Carraway Tobey Maguire Tom Buchanan Joel Edgerton Myrtle Wilson Isla Fisher George Wilson Jason Clarke