Dr. Will Caster, Experte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, arbeitet mit seiner Frau Evelyn an einem Computergehirn mit menschenähnlicher Emotion. Als technikskeptische Extremisten der Gruppe R.I.F.T. ein Attentat mit einer radioaktiven Kugel auf Will verüben, öffnen sie die Büchse der Pandora. Um sein Gehirn zu retten, verbindet es Evelyn mit dem Rechner und schafft dabei ein hochintelligentes Computerwesen mit unbändigem Machtwillen. (SV1)