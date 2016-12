Für die gewissenhafte Hausfrau Hanni Winter ist ihre Tätigkeit als Geschworene in einem Prozess um einen Prostituiertenmord eine spannende Unterbrechung ihres Alltags von Enkelkind, Küche, Ehemann. Nach dem mit nur einer Gegenstimme erfolgten Schuldspruch kehrt ihr Leben aber nicht in die gewohnten Bahnen zurück. Als eine befreundete Nonne sie mit Ungereimtheiten in der Beweisführung konfrontiert, befürchtet Hanni, mit dem Zuhälter und Motorrad-Rennfahrer Tibor Varga den Falschen ins Gefängnis gebracht zu haben. Vorerst alleine und gegen den Willen ihrer Familie beginnt sie, den Fall neu aufzurollen. Einer ihrer Mitgeschworenen, der Ingenieur Öhler, steht ihr bald zur Seite. Stück für Stück kommen die beiden einem veritablen Justizskandal auf die Spur, der von falschen Zeugenaussagen und korrupten Polizisten bis zum Verdacht eines durch den Richter manipulierten Prozesses reicht. Je mehr sich Hanni auf den Fall einlässt, desto weniger Verständnis bringt ihr die eigene Familie entgegen. Von Vargas Unschuld überzeugt setzt Hanni alle Hebel in Bewegung, um die Justiz dazu zu bringen, den Fall neu aufzurollen. Als sie versucht, ihre Mit-Geschworenen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu gewinnen, wird es für sie auch persönlich gefährlich. Aber Hanni lässt sich weder von Drohungen noch von der immer offener zur Schau getragenen Skepsis Ihres Ehemannes Leo beirren. Nachdem alle legalen Mittel der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen scheitern, fasst sie einen Plan, den der einst schüchternen Hausfrau keiner zugetraut hätte - am wenigsten die eigene Familie. Sie verhilft Varga zur Flucht.