Großfamilienmama Silvia ist genervt. Seit einiger Zeit hilft keiner mehr im Haushalt mit und sie muss ihren Sprösslingen alles hinterhertragen. Die Kinder schieben allerdings alles auf den Platzmangel im Hause Wollny. Die Kleiderschränke sind überfüllt, Loredana muss im Treppenhaus lernen, weil sie sich im gemeinsamen Zimmer mit Estefania nicht konzentrieren kann und Sarafina und Peter möchten endlich Nachwuchs. Silvia hat dafür kein Verständnis, denn schließlich müssen in einem 12-Personen-Haushalt alle aufeinander Rücksicht nehmen. Da gibt es nur eine Lösung, um das Problem zu überwinden: Die Wollnys müssen umziehen! Vor allem Harald kommt das gelegen, denn die Erinnerungen an Silvias Ex-Mann sind präsent und auch die Kinder verbinden nicht nur positive Erinnerungen mit dem Haus. Gemeinsam erstellt die Familie eine Pro und Contra Liste. Wie fällt das Ergebnis aus und stimmen am Ende alle einem Umzug zu?