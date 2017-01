The Legend of Hercules Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:10 Uhr | Actionabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Griechenland, 1200 v.Chr.: Hercules (Kellan Lutz), der Sohn einer Königin und des Göttervaters Zeus, wurde dazu ausersehen, die Terrorherrschaft des Königs Amphitryon (Scott Adkins) zu beenden. Doch er plant stattdessen ahnungslos seine Zukunft mit der kretischen Prinzessin Hebe (Gaia Weiss). Als der Kämpfer von seiner wahren Bestimmung als Held erfährt, liegt plötzlich das Schicksal ganz Griechenlands in seiner Hand. - Antikenspektakel mit starken Fights, das Actionprofi Renny Harlin ("Stirb langsam 2") mit deutlichen Anleihen bei "300" inszenierte. (SV1) Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionabenteuer, USA 2014 FSK: 12 Schauspieler: Herkules Kellan Lutz Hebe Gaia Weiss König Amphitryon Scott Adkins Königin Alkmene Roxanne McKee Iphicles Liam Garrigan Sotiris Liam McIntyre Weitere Empfehlungen