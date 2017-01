Es ist fast fünf Jahre her, dass das Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" vor der italienischen Insel Giglio kenterte. Bei dem Unglück am 13. Januar 2012 starben 32 Menschen. Eine Kreuzfahrt, die sich zum Albtraum entwickelte und die bei vielen Überlebenden Spuren hinterlassen hat. Vor diesem tragischen Hintergrund widmet sich LexiTV in dieser Ausgabe dem Thema Schiffssicherheit. Wie werden Reisende und Besatzung auf großen Passagierschiffen für den Ernstfall geschult? Welche Rettungsmittel kommen in der Seefahrt heute zum Einsatz und wie funktioniert eine moderne Rettungsweste? Das alles erfahren Sie in dieser Ausgabe von LexiTV.