Der Schauspieler Winfried Glatzeder ist ein Star. Als Paul in dem DEFA-Film "Die Legende von Paul und Paula" wurde er weit über die Grenzen der DDR hinaus bekannt. Später sah man Glatzeder im Tatort ebenso wie im Dschungelcamp. Doch so präsent der Schauspieler bis heute auf dem Bildschirm und der Leinwand ist, über seiner Kindheit liegt ein geheimnisvoller Schleier. Im April 1945 wird Glatzeder in Zoppot geboren, nur wenige Tage nachdem die Rote Armee die Stadt erobert hat. Dass er überhaupt überlebt, verdankt Winfried Glatzeder seinem Großvater Gustav Adolf Werner. Der ist ein millionenschwerer Bauunternehmer, besitzt dutzende Immobilien an der Ostseeküste. Und doch wird er schon bald nach seiner Vertreibung aus der alten Heimat Bezirksbürgermeister in Ost-Berlin und Abgeordneter der Volkskammer. Vom Millionär zum Funktionär? Wie ist diese jähe Zäsur im Leben des Gustav Adolf Werner zu erklären? Als sein Großvater 1956 stirbt, ist Winfried Glatzeder noch zu jung, um jene entscheidenden Fragen zu stellen, die ihn bis heute umtreiben. Wir gehen mit dem Schauspieler in Zoppot, Gdansk und Berlin auf Spurensuche und versuchen, den rätselhaften Lebensweg seines Großvaters zu verstehen.