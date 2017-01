Das perfekte Bild: Ein Stillleben malen, mit frischen Äpfeln und Honig - das hat sich der Bär für heute vorgenommen. Doch schon nach dem ersten Pinselstrich muss er sein Kunstwerk abbrechen. Mascha hat sich die Äpfel gegriffen und verspeist. Und auch das nächste Stillleben ist nicht vor ihr sicher. Nun möchte sich Mascha auch als Künstlerin probieren. Zum Glück gibt es draußen im Schnee genügend Tiere, die für sie Portrait stehen wollen. Nur erkennen sich die Tiere auf Maschas Bildern gar nicht wieder. So bunt und farbenfroh sehen sie gar nicht aus. Kein Problem, denkt sich Mascha. Dann bekommen eben alle den nötigen Farbklecks, den sie brauchen. Jetzt fehlt nur noch der Bär, der einen neuen Anstrich gebrauchen kann. Das lustige Ponyreiten: Der Tiger und der Bär spielen zusammen Schach. Doch ihre Ruhe wird schnell getrübt, als Mascha hereinplatzt und beschäftigt werden will. Der Tiger ist so lieb und erklärt ihr die Regeln des Schachs. Mascha lernt schnell und die anderen beiden staunen nicht schlecht, als Mascha eine Runde nach der anderen gewinnt. Mascha ist schon ganz langweilig und sie würde viel lieber mit dem Hasen draußen Hockey spielen. Doch der Tiger und der Bär sind schlechte Verlierer und wollen so lange spielen, bis sie wieder gewinnen. Am nächsten Morgen reicht es Mascha dann endlich. Sie schmeißt die Figuren vom Brett und versucht es mit Tic Tac Toe. Doch leider sind der Tiger und der Bär auch hier nicht besonders begabt. Aber Aufgeben kommt für sie nicht in Frage.