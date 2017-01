Kreuzfahrtschiffe Ein Filmteam ist bei der Ankunft eines der größten Kreuzfahrtschiffe in Hamburg dabei, die regelmäßig im Hafen anlegen. Jetzt muss es schnell gehen, denn in bereits knapp zehn Stunden soll der Ozeanriese wieder in See stechen. Während die ersten Passagiere von Bord gehen, beginnen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die nächste Reise. Janett Eger schaut sich an, wie es die 900 Crewmitglieder und die Hafenarbeiter schaffen, in so kurzer Zeit dieses große Kreuzfahrtschiff für die nächste Reise fit zu machen. Dabei begegnet sie einigen technischen Innovationen an Bord. Neuartiges Transportmittel "CarrE" Der fahrbare Untersatz kann Menschen und Gegenstände bewegen und wird durch Gewichtsverlagerung gelenkt. Im Inneren des CarrE sind vier Sensoren verbaut, die wie Digitalwaagen funktionieren. Sie senden einen Impuls zu den beiden Motoren, in welche Richtung es gehen soll. Für schwere Lasten bis 120 Kilogramm wird die Transportplattform über das Smartphone gesteuert. Mit einer weitere Funktion des Geräts, dem Folgemodus, folgt der CarrE dem Handy des Benutzers in einem Abstand von ein bis zwei Metern. Die Erfindung ist ein Forschungsprojekt von Ford in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Aachen. Teilbares Rad Designer Christian Czapek hat das Rad neu erfunden. Man kann es auseinander nehmen und besteht aus drei Segmenten. Die Erfindung ist für Rollstühle gedacht und gebaut und soll Menschen mit Handicap den Alltag erleichtern. An fast allen Rollstuhlmodellen soll dieses Rad nachrüstbar sein. - Neuartiges Transportmittel "CarrE"