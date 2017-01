Eigentlich gibt es Grund zu feiern. Nicht nur, dass es fast auf den Tag genau zehn Jahre her ist, dass Dr. Martin Gruber zurück nach Ellmau kam. Es ist außerdem Lisbeths Geburtstag. Doch den hätte sich die gesamte Familie Gruber anders vorgestellt. Noch immer wohnt Anne Meierling auf dem Gruberhof, sehr zu Martins Missfallen. Bruder Hans, Mutter Lisbeth und Tochter Lilli hoffen auf eine Aussprache zwischen Martin und Anne. Denn alle wollen, dass sie künftig als Partnerin hilft, den Hof wieder erfolgreich zu bewirtschaften. Doch die Fronten sind verhärtet, und Martin droht, den Hof endgültig zu verlassen, sollte seine Ex bleiben. Sehr zu Rikes Freude, denn die will ihn sowieso überreden, bei ihm einzuziehen. Doch Martin ist sich unsicher und zögert. Und dann ist da noch Rikes an einer Borderline-Störung leidender Sohn Lukas, der überraschend aus dem Heim entlassen wird. Auch beruflich ist der Bergdoktor gefordert. Michael Lanzinger sucht ihn in seiner Praxis auf und bittet ihn um Hilfe. Seine Frau starb vor einigen Monaten bei einem Unfall, und er ist nun auf der Suche nach der Person, der das Herz der überzeugten Organspenderin transplantiert wurde. Martin verweist zunächst auf seine Schweigepflicht, doch er hat eine kühne Idee. Denn seine Patientin Hanna Hofer hat das Spenderherz von Michaels Frau bekommen, leidet aber seitdem unter starken Depressionen. Martin arrangiert ein Treffen zwischen den beiden und hofft, dass Hanna dadurch wieder etwas Lebensmut gewinnt. Der Plan scheint aufzugehen, die Chemie zwischen den beiden stimmt auf Anhieb, sie knüpfen zarte Bande. Doch Hannas neueste Laborergebnisse deuten auf eine unspezifische Entzündung und eine beginnende Abstoßungsreaktion des neuen Herzens hin. Michael will sich seine Gefühle für die junge Frau, die das Herz seiner großen Liebe in sich trägt, nicht eingestehen, und Hanna verliert ihre neu gewonnene Freude am Leben wieder. Es geht ihr zunehmend schlechter. Fieberhaft sucht Martin mit Hilfe seines Freundes Kahnweiler nach dem Entzündungsherd. Kann er Hanna retten? Sieben neue Folgen "Der Bergdoktor" werden donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.