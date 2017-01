Bei einem illegalen Motorradrennen verunglückt eine unbeteiligte schwangere Frau tödlich. Claudia und Tarik sind kurz darauf am Unfallort und werden Zeugen des traurigen Szenarios. Einer der beiden Raser ist flüchtig und auch der zweite Motorradfahrer verschwindet, nachdem seine Verletzungen im EKH versorgt wurden. Die Polizisten ermitteln nun in der Biker-Szene, während die Ärzte um das Leben des Babys der toten Frau kämpfen. Das verunglückte Motorrad am Unfallort gehört Timo Röder, der behauptet, die Maschine sei ihm gestohlen worden. Die Polizisten finden heraus, dass sein Bruder Jannik Röder mit der Maschine gefahren ist und dieser später aus dem EKH verschwand. Doch wo will er hin und was für einen Plan hat er? Es herrscht höchste Alarmbereitschaft, denn laut Timo Röder hat Jannik nichts mehr zu verlieren. Timo traut seinem Bruder zu, seinem Leben ein Ende setzen zu wollen. Für seinen letzten großen Kick braucht er nur eine schnelle Maschine und einen spektakulären Abgang. Für dieses Vorhaben hat er sich ausgerechnet Melanie und Mattes als Gegenspieler ausgesucht.