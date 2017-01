Die 1950er-Jahre leben wieder auf: In Hamburg gibt es immer mehr Anhänger, die ihre Haare mit Pomade formen, Petticoats tragen und gemeinsam im Partykeller Doo-Wop tanzen. Ein unbedingter Fan der Fünfzigerjahre ist Jürgen Schewior. Er hat aus seiner Leidenschaft eine Geschäftsidee gemacht, den einzigen Hamburger Rockabilly-Laden mit Kleidung und Accessoires aus dieser Zeit: Stiefel, Handtaschen und Tütenlampen. Sein Auto ist selbstverständlich auch aus dieser Zeit: ein Ford Sedan Country mit Galaxy-Ausstattung, Baujahr 1959. Auch Antje Höhne ist Fan der Fifties. In ihrem Salon Kavaliere & Stadtschönheiten in Hamburgs Norden legt die 31-Jährige ihren Kundinnen Victory-Rolls und andere Retrofrisuren. Wenn große 1950er-Jahre-Partys in der Stadt anstehen, hat sie besonders viel zu tun. Gerhard Dorn und seine Frau Andrea haben sich ihre 90-Quadratmeterwohnung komplett im Stil der 1950er-Jahre eingerichtet: Wohnzimmer, Küche, ein Damenzimmer und eine Kellerbar. Quasi als eine Art Dauerausstellung ist sie offen für alle. Geplant sind Nähkurse und Frisurenworkshops im Stil der Zeit. Jürgen Schewior und Gerhard Dorn fahren regelmäßig mit ihren Oldtimern durch die Stadt, immer mit der Hoffnung, dass sich das Fünfzigerjahre-Fieber in Hamburg weiter ausbereitet.