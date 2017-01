Eine Wienerin, die an der Glasknochenkrankheit leidet, stürzte im Treppenhaus im Gebäude ihres Zahnarztes und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Versicherung behauptet, die Frau sei an der schmalen Innenseite einer Wendeltreppe gegangen und wäre daher an dem Sturz selbst schuld. Der Verein für Konsumenteninformation hält diese Begründung für völlig absurd, noch dazu hat die Versicherung der Geschädigten ein Vergleichsangebot gemacht, das für den VKI völlig unzureichend ist.