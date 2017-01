Die Fallanalytiker untersuchen in Los Angeles einen Bus, in dem zehn Menschen den Tod fanden. Bald steht fest, dass ein toxisches Gas in das Transportmittel eingelassen wurde. Doch wer steckt hinter der perfiden Tat? Zunächst suchen die Fahnder vergeblichen nach einem Motiv, was die Sorgenfalten der Beteiligten noch größer werden lässt. Denn es muss davon ausgegangen werden, dass der Täter bald wieder den Gashahn aufdreht…