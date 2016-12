Nachdem Zane verschwunden ist, sind die übrigen Ninja mutlos. Bis auf Lloyd verlassen sie die Ninjago und fangen ein neues Leben an. Doch Lloyd gibt nicht auf und verabredet sich mit Cole, Jay und Kai. Als die Gruppe sich in einem Nudelrestaurant trifft, finden sie eine Botschaft, die ihnen mitteilt, dass Zane gefangen genommen wurde. Die Botschaft beinhaltet außerdem eine Einladung zu Meister Chens Wettkampf der Elemente. Trotz anfänglicher Zweifel wollen die Ninja an diesem Wettkampf teilnehmen und brechen zum vereinbarten Treffpunkt auf.