Driving Wild mit Marc Priestley - Dragster in Kuba Morgen | Discovery Channel | 15:55 - 16:40 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Drag Racing Kuba-Style! Da Motorsport auf Kuba jahrzehntelang verboten war, und Ersatzteile bis heute Mangelware sind, entwickelte sich auf der Karibikinsel eine ganz eigene Dragster-Szene. Hier gehen nämlich keine herkömmlichen Rennwagen, sondern alte amerikanische Klassiker, wie Buick, Chevy oder Dodge an den Start! In dieser Folge reist Ex-Formel-1-Mechaniker Marc Priestley nach Havanna, um Lokalmatador Freddy bei seiner nächsten Challenge zum Sieg zu verhelfen. Gemeinsam mit einem Team aus ambitionierten Hobby-Schraubern wird Freddys 56er Chevy in nur einer Woche zu einer karibisch-amerikanischen Rakete umgebaut: Lachgaseinspritzung, Rennreifen und perfekte Gewichtsverteilung inklusi Original-Titel: Gears, Grease and Glory Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, GB 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets