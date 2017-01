Nachdem David unschuldig verhaftet wurde, bittet die entsetzte Tina Oskar, doch zur Polizei zu gehen. Doch der weigert sich und es kommt zum Streit mit Tina. Schließlich ringt er sich doch zu einem Geständnis durch. Als David am Tag darauf wieder entlassen wird, ist Tina erleichtert - andererseits bangt sie aber weiterhin um Oskar. Da sie David die Wahrheit über Philipps Tod nicht sagen will, versucht Tina, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch dann hilft ihr David in der Küche und vermutet erneut, dass Oskar Philipps Mörder ist - Desirée will Adrians Rettung PR-technisch durch eine Homestory über die beiden Brüder ausschlachten. Doch William stellt sich quer, wodurch es erneut zum Streit zwischen Adrian und ihm kommt. Friedrich verkündet Werner triumphierend, dass die Beschlüsse der Anteilseigner-Sitzung trotz Adrians Unfall gültig sind. Doch als der innerlich brodelnde Werner Friedrich geschickt vor Augen führt, was passiert, wenn er bei seinem Veto bleibt, rudert dieser notgedrungen zurück. Den Ärger über seine Niederlage lässt er an Beatrice aus, was diese zutiefst kränkt. Als sie mitbekommt, dass Charlotte aufgrund der ständigen Streitereien zwischen ihren beiden Exmännern überlegt, mit Nils ein neues Leben in Afrika anzufangen, kommt ihr eine Idee, wie sie und Friedrich Werner ausstechen und mit ihrem Schwarzgeld an Charlottes Anteile gelangen könnten. Friedrich ist äußerst angetan und lässt sich daraufhin zu einem besonderen Versprechen hinreißen.