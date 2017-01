Der Große Saal der Elbphilharmonie in Hamburg öffnet am 11. Januar 2017 zum ersten Mal seine Pforten für Besucher. In einem feierlichen Festakt wird Hamburgs neues Wahrzeichen eingeweiht. Die Festreden halten unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Architekt Jacques Herzog. Eine glanzvolle Premiere steht auch für das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock an. Endlich wird das architektonische Juwel mit Klängen erfüllt. Der NDR überträgt den Festakt live im NDR Fernsehen, auf NDR Kultur und als Onlinestream auf ndr.de. Barbara Schöneberger moderiert die Sendung.