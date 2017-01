1. Geschichte: Die Schul-Fußballmannschaft hätte die Chance, am Finale der Landesmeisterschaft teilnehmen. Doch leider fehlt dem Team das Geld für die Reise. Angelo und seine Freunde versuchen mit allen Mitteln das nötige Geld zu sammeln. Sie veranstalten eine Super-Fußball-Show und machen dafür vielversprechende Werbung. 2. Geschichte: Angelo findet heraus, warum Mr. Foot ihn immer besonders streng behandelt: Mr. Foot ist mit Angelos Vater seit Schulzeiten zerstritten. Angelo möchte endlich wie jeder andere Schüler behandelt werden und versucht seinen Dad und Mr. Foot zu versöhnen. Das gelingt schließlich, aber ist es jetzt wirklich besser? Angelo schmiedet einen neuen Plan. 3. Geschichte: Statt für die Physikarbeit zu lernen, trödelt Angelo lieber herum und kommt dabei auf die Idee einen Gedankenleser-Helm zu bauen. Ob er so eine gute Note in Physik bekommt?