Ein elegantes Verbrechen will gut geplant sein. Danny Ocean nutzt seine Freiheit auf Bewährung, um sich ein illustres Team für seinen nächsten Coup zu organisieren. Das dürfte ihm nicht schwer fallen, denn schließlich kommt er aus der Branche. Der Plan ist umso verlockender, als dass es sich bei dem erlesenen Opfer um niemand Geringeres als Spielcasinobesitzer Terry Benedict handelt, und der hat in doppelter Hinsicht eine Abreibung verdient. Warum musste er auch Dannys Haft ausnutzen, um sich in aller Ruhe an dessen Frau heranzumachen?