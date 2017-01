Melina ist 13 Jahre alt und Fußballerin. Sie trainiert bei den 1.D-Junioren bei Hertha 03 Zehlendorf U13. Dort spielt sie allein unter Jungs - in ihrer Mannschaft ist sie das einzige Mädchen und spielt in der Abwehr! Sie ist froh, dass es sich so ergeben hat, denn mit den Jungs zu spielen, fordert sie. Melina hat nämlich viel vor! Ihr großer Traum ist es, später einmal in der Nationalmannschaft zu spielen. Und dafür trainiert sie sehr hart und hat wenig Freizeit. Das hat sich schon ausgezahlt - Melina wurde in die DFB-Förderung aufgenommen. Aber so hat sie auch sehr wenig Zeit für ihre besten Freundinnen Rieke und Toni und ist froh, dass sie sich auch in der Schule sehen. Die beiden haben viel Verständnis dafür, denn sie spielen Handball und trainieren ebenfalls viel. Und wenn die Freundinnen mal Freizeit haben, dann verbringen sie einen ganzen Nachmittag und gehen zum Beispiel Trampolinspringen, quatschen oder üben Fußballtricks. Gerade beginnt die neue Saison und Melinas Mannschaft Hertha 03 bereitet sich auf das erste Punktspiel gegen Türkiyemspor vor. Sie liegen in der Tabelle auf Platz 1 und spielen auf ihrem Platz in Zehlendorf. Bisher haben sie hier immer verloren. Doch für den Saison-Auftakt haben sie sich vorgenommen, als Sieger vom zu Platz gehen!