Lebensglück jäh zerstört Glück im Spiel und in der Liebe: Ein Mann könnte ein neues Leben beginnen. Wenn da nicht Leute wären, die es auf seinen Gewinn abgesehen haben und dabei nicht einmal vor Mord zurückschrecken. Serienweise Überfälle Eine Tätergruppe in wechselnder Besetzung schlägt in einer Stadt immer wieder zu. Sechs Spielhallen werden kurz nacheinander ausgeraubt. Wann wird die Serie gestoppt? Bedrohliche Botschaft Eine alte Dame wird Opfer eines brutalen Angriffs. Als sie aus der Ohnmacht erwacht, stellt sie fest, dass sie ausgeraubt wurde. Zudem hat der Täter eine beängstigende Botschaft hinterlassen. Nachbarin passt auf Einbruch in eine Gaststätte: Eine Wirtin sorgt für die Festnahme der Täter. Auch zu einem Überfall auf die Spielhalle nebenan kann sie Hinweise geben. Doch der Fall bleibt ungeklärt. Kunstraub in Villa Die Täter brechen nachts in die Villa ein. Sie fesseln die Bewohner und rauben Geld und Schmuck. Doch ihr eigentliches Ziel sind wertvolle Ölgemälde. Die Kripo vermutet Hintermänner. - Ohne Rücksicht auf Verluste