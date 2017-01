Heldt Heute | ZDF | 19:25 - 20:15 Uhr | Krimiserie Infos

Inhalt Der mutmaßliche Frauenschläger Otto Renz stürzt vom Balkon seines Wohnhauses. Da es Zweifel daran gibt, dass es ein Unfall gewesen sein könnte, muss Kommissar Nikolas Heldt ermitteln. Nach der Befragung der Ehefrau des schwer verletzten Opfers, Martha Renz, ist sich Heldt sicher, dass das Verbrechen einer Reihe von ähnlichen Anschlägen auf gewalttätige Männer, die Frauen misshandeln, zuzuordnen ist. Doch wer nimmt das Recht in die eigenen Hände? Gibt es in Bochum einen selbst ernannten Rächer? Heldt braucht dringend einen Ermittlungserfolg, da er sich selbst unter Druck setzt. Wo ist sein berühmter Instinkt hin? Kann er sich nicht mehr auf sein Bauchgefühl verlassen? Denn Martha Renz gesteht, ihren Mann gestoßen zu haben. Für Hauptkommissar Grün und Ellen Bannenberg ist damit klar, dass es sich um eine Einzeltat gehandelt hat. Dann wird der Zuhälter Kevin Kruppka mit seinem eigenen Wagen überrollt. Heldts Theorie findet wieder Gehör. Von der ehemaligen Prostituierten Dolores Mullak erhalten sie wichtige Informationen. Und bald deuten Heldts Ermittlungen darauf hin, dass der Täter aus den eigenen Reihen kommen könnte. Untertitel: Interne Ermittlung Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2016 Regie: Heinz Dietz Folge: 15 Schauspieler: Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will