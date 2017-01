Psychotherapeut Dr. Olaf Bode sucht Hauptkommissar Reuter auf, um ein Geständnis abzulegen. Sehr kühl sagt er aus, er habe eine Patientin umgebracht, weil sie ihn gelangweilt habe. Als Hauptkommissar Reuter Dr. Bodes Geständnis protokollieren will, rudert dieser plötzlich zurück. Er hätte gelogen im Dienst der Wissenschaft: Er führe eine Studie durch und wollte Reuters Verhalten in einer Krisensituation testen. Kann Reuter ihm das glauben? Reuter misstraut dem Psychotherapeuten zutiefst. Zumal der in einem neuerlichen Gespräch andeutet, er hätte die Frau doch getötet. Welches Spiel spielt Dr. Bode? Und wie sollen die Ermittler darauf reagieren? Es gibt weder eine Leiche noch ein mögliches Motiv. Hauptkommissar Reuter lässt der merkwürdige Besuch des Psychotherapeuten keine Ruhe. Gibt es unter Bodes Patentinnen aktuelle Vermisstenfälle? Die Ermittler werden fündig: Dr. Karin Kuske, Ornithologin, ist seit vier Wochen nicht mehr in Dr. Bodes Praxis aufgetaucht. Auch eine weitere Patientin hat ihre Therapie ganz plötzlich abgebrochen. Reuter ist sich sicher: Nur mit einer List kann er die Wahrheit herausfinden. Also schickt er seine Lieblingskollegin Helene Sturbeck als Lockvogel in Dr. Bodes Praxis.