Wir alle wollen gesund bleiben oder werden. Tipps dazu gibt es viele. Was verlängert nun die gesunden Lebensjahre? Sind es Bewegung und gesunde Ernährung? Oder zählen doch mehr gesellschaftliche Faktoren, wie ein intaktes Ökosystem, Bildung oder ein positives Arbeitsumfeld? Die Österreichische Gesellschaft für Public Health will die öffentliche Gesundheit verbessern. Ein ambitioniertes Vorhaben. Elke Weiss berichtet, was im Einzelfall möglich ist.