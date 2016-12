Christiane Potin débarque chez les Lepic pour aider Renaud, qui s'en sort difficilement depuis le départ de Fabienne au Québec pour une mission professionnelle. Mais à peine installée, elle commence déjà à faire des siennes, et soupçonne Soline de s'adonner à des activités peu recommandables. Elle pousse Renaud à agir. Ce dernier se retrouve finalement dans une situation embarassante. Chez les Bouley, Denis et Valérie conseillent Eliott sur les techniques de séduction. Celui-ci espère enfin réussir à sortir avec une fille. Mais les deux parents sont loin d'être sur la même longueur d'ondes. Eliott finit par se lancer. Denis et Valérie ne sont pas au bout de leurs surprises...