Yasmin liegt nach ihrem Zusammenbruch im Krankenhaus. Markus Gellert stellt Thomas Zuhse als Ersatz ein. Er weiß nicht, dass Zuhse vor Jahren durch seine pedantische Art nicht nur das Team um Ehrenberg zur Weißglut gebracht, sondern nach der Entlassung die Kanzlei auf Mobbing verklagt hat. Isa von Brede und Gudrun müssen sich wohl oder übel mit dem alten-neuen Kollegen arrangieren. Gerd Matuschek bitte Isa um Hilfe. Sein Sohn Björn ist nach einer schweren Sepsis gestorben. Nur eine Herztransplantation hätte ihn retten können. Die aber fand nicht statt, weil der Chefarzt des Elisabeth-Krankenhauses, Dr. Weiland, durch Manipulation seine Patienten auf die erste Stelle der Warteliste gebracht hat. Allem Anschein nach kein Einzelfall, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits gegen Dr. Weiland. Gerd Matuschek will als Nebenkläger im Prozess auftreten. Markus Gellert vertritt derweil seinen alten Freund Guntram Hanefeld. Der will sich von seiner Ehefrau Nora trennen, um die wesentlich jüngere Anja Kollwitz zu heiraten. Zwar existiert ein Ehevertrag, der gegenseitige Ansprüche bei einer Scheidung ausschließt. Dennoch will Hanefeld Nora finanziell unterstützen. Die fordert nun aber statt der monatlichen Zuwendung eine Einmalzahlung von einer Million Euro. Andernfalls würde sie die große Summe Schwarzgeld, die Hanefeld auf Auslandskonten versteckt, anzeigen.