Eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit: "Panorama" zeigt, wie Themen, die uns heute beschäftigen, einst im Fernsehen behandelt worden sind. Diesmal geht es um Modellbau. Mit extrem leichten Modellen, die ein Luftzug glatt umpusten würde, hantieren die Herren in der ersten Geschichte. Um andere Männer, die nicht ganz erwachsen geworden sind, ging es in einer anderen Reportage: um Modelleisenbahn-Fans. Der Bahnbetrieb wurde - inklusive Chris Lohner-Ansage - original nachgespielt. Damit wirklich alles echt rüber kam, gehörten Ärgernisse natürlich auch zum Programm. Also fuhr der Modellzug nicht pünktlich, sondern mit drei Minuten Verspätung im Miniatur-Bahnhof ein. Walter Pissecker hat Herren besucht, deren Herz für Gartenbahnen schlägt. Zum Beispiel den originellen Herrn Gürer, der sich seine Glücksgefühle im Leben bei den rasanten Fahrten mit seinen Eisenbahnen geholt hat. Täglich! Und wie geht ein Spruch so schön: Ein Verein ist eine "Weg-von-der-Frau-Bewegung". Die Herren des Modellbauclubs Pinzgau opferten jedenfalls jede Minute ihrer Freizeit, um LKWs, Flugzeuge und Hubschrauber so exakt wie möglich zusammenzubauen. Felix Baumgartner, der auf Besuch gekommen ist, war in der "Schöner Leben"-Geschichte jedenfalls von den Modellen fasziniert.