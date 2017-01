Jackies Mann will sich wegen einer Jüngeren, einer schönen und schlanken Blondine, die ein Kind von ihm erwartet, von ihr trennen. Jackie will sich scheiden lassen und notfalls auch chirurgisch rundum erneuern. Peter Sommer ist von seinem Beruf ebenso gelangweilt wie von den jungen Frauen. Er sucht eine interessante, reifere Frau. Deshalb gibt er eine Kontaktanzeige auf. Jackie, die eine Karriere als Radiomoderatorin macht, entdeckt die Annonce. Jackies beschauliches Leben als Hausfrau und Englischlehrerin findet ein jähes Ende, als ihr Mann Ludwig ihr eröffnet, dass er sich wegen einer Jüngeren, einer schönen und schlanken Blondine, die noch dazu ein Kind von ihm erwartet, von ihr trennen will. Aber am liebsten würde Ludwig mit beiden Frauen in der ehelichen Wohnung bleiben. Jackie platzt der Kragen. Sie beschließt, die Scheidung einzureichen und sich notfalls auch chirurgisch rundum erneuern zu lassen, um so selbst einen jüngeren Mann zu finden. Peter Sommer ist von seinem Beruf als Versicherungsmakler ebenso gelangweilt wie von den jungen Frauen, die er reihenweise um den Finger wickelt. Er sucht eine interessante, reifere Frau. Unter der Chiffre "Raskolnikoff" gibt er eine Kontaktanzeige auf. Jackie entdeckt die Annonce, doch es dauert einige Zeit, bis sich die beiden tatsächlich treffen.