Panamericana - Von Wainwright in Alaska bis nach Atlin in Kanada Heute | 3sat | 13:35 - 14:20 Uhr | Dokureihe Infos

Mehr Termine Inhalt Der Schweizer Reto Brennwald bereist den amerikanischen Kontinent von Nord nach Süd. Er und sein Fernsehteam starten heute in Alaska, wo sie die Ureinwohner, die Inupiat, auf der Jagd begleiten. Original-Titel: Panamericana Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, CH 2011