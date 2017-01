Das Findelkind: Mascha findet ein großes Ei. Gemeinsam mit dem Bären sieht sie nach, um was für ein Tier es sich handeln könnte. Es kann nur ein Pinguin sein. Deshalb muss der Bär brüten, beschließt Mascha, denn sie hat gelernt, dass bei den Pinguinen die Männchen brüten. Nachdem der Pinguin geschlüpft ist, stellen sie schnell fest, dass es in ihrer Gegend viel zu heiß für das Tier ist. Da ist guter Rat teuer. Guten Appetit: Der Panda ist wieder einmal beim Bären zu Besuch. Sie wollen gemeinsam Chinesisch kochen. Leider werden sie dabei von Mascha gestört, die eine Raupe fangen will. Nachdem die Raupe in einem Glas gefangen wird, will Mascha beim Kochen helfen. Natürlich gerät alles durcheinander. Plötzlich ist die Raupe verschwunden. Aber Mascha entdeckt sie und freut sich sehr über einen riesigen Schmetterlingsschwarm.