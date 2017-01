Verrückt nach dir Heute | Super RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Bei einem Trip nach Manhattan lernt die Kalifornierin Erin den New Yorker Garrett kennen. Aus einer heißen Nacht wird eine Sommerromanze, die eigentlich mit Erins Rückkehr nach San Francisco enden soll. Doch die beiden können nicht voneinander lassen und wagen eine Fernbeziehung. Doch es ist nicht so einfach, einander über die Distanz zu vertrauen. Original-Titel: Going the Distance Laufzeit: 120 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2010 Regie: Nanette Burstein FSK: 6 Schauspieler: Erin Drew Barrymore Garrett Justin Long Dan Charlie Day Box Jason Sudeikis Corinne Christina Applegate Will Ron Livingston